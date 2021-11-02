Фанаты «Аталанты» напали на болельщиков «Манчестер Юнайтед» в пабе в Бергамо

Фанаты «Аталанты» напали на болельщиков «Манчестер Юнайтед» накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, нападение произошло в одном из пабов Бергамо, в котором находились болельщики «красных дьяволов». Само нападение было непродолжительным, однако не обошлось без пострадавших. Сообщается, что травмы получили один из болельщиков «Манчестер Юнайтед» и официантка заведения.

Правоохранительные органы уже начали расследование и изъяли видео с камер видеонаблюдения.

Матч четвёртого тура между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 2 ноября в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начало матча – 23:00 мск.

В предыдущем туре «красные дьяволы» обыграли «Аталанту» со счётом 3:2.