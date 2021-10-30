Кажется, Роналду спас Сульшера. «Манчестер Юнайтед» вынес «Тоттенхэм»

Под угрозой отставки Сульшер сильно изменил схему игры

Ужасная игра сзади в предыдущих матчах вынудила тренера «МЮ» отказаться от привычной схемы с двумя центральными защитниками. Ни катастрофически выступивший в Лестере Гарри Магуайр, ни плохо сыгравший против «Ливерпуля» Люк Шоу не лишились мест в основе – просто самих игроков обороны стало больше. Восстановившийся Рафаэль Варан вышел в тройке центральных защитников вместе с Магуайром и Виктором Линделёфом.

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В последний раз по этой схеме Сульшер играл в АПЛ ещё в позапрошлом сезоне, когда победил «Ман Сити» в дерби. При этом как план Б он использовал такую расстановку и в прошлом: в лигочемпионских выездах в матчах с «ПСЖ» и «Лейпцигом». В Париже удалось победить, но вот после провала в Германии (2:3, причём счёт 0:2 был уже к 15-й минуте) норвежец отложил эту схему практически на год. Результаты обороны, которые по некоторым показателям у «МЮ» худшие во всей лиге, заставили его к ней вернуться.

Получилось неплохо. Конечно, делать далеко идущие выводы по одному очень специфическому матчу не стоит, но в предыдущих 10 турах защита «МЮ» сыграла на ноль всего один раз. И даже в этом единственном случае это случилось только из-за удивительного нефарта игроков «Вулверхэмптона». Субботний матч, сыгранный против Кейна, Сона и других неплохих игроков, можно считать с отрывом лучшим по оборонительным действиям для «МЮ» в этом сезоне.

Роналду в нужный момент сделал разницу

Интересно, что защитников стало больше на одного, а зона созидания понесла сразу две потери. Если против «Ливерпуля» Сульшер решил сыграть с одним форвардом, то против «Тоттенхэма» в паре с Роналду вышел Кавани. За последний пас должен был отвечать Бруну Фернандеш, а Рашфорд с Гринвудом отправились на скамейку.

Главным результатом этого стала очень закрытая, вязкая игра. Она имела все шансы закончиться 0:0, если бы не мастера на поле. Роналду идеально замкнул подачу Бруну, взаимодействие с которым успел наладить ещё в сборной:

При всём таланте Роналду отметим, что ни с одним центральным защитником в этом эпизоде ему бороться не пришлось. Человек, от которого он отклеился перед ударом – «краёк» Бен Дэвис, вторым по расстоянию от Роналду и вовсе был Сон Хын Мин.

Дайер и Ромеро стерегли Кавани, но это не помешало ему забить второй мяч. Криштиану после эталонного гола выдал отличный пас, а Эдинсон для форварда такого класса получил непозволительно много пространства. Если Ромеро и пытался поймать Кавани в офсайд, то у него это не получилось.

В любом случае голденбой сделал то, ради чего его и покупали. На неделе в британской прессе было немало инсайдов о полной поддержке Криштиану тренера – и, учитывая его значимость для клуба, можно сказать, что Сульшер остался на работе во многом благодаря ему. На поле Роналду для тренера тоже постарался.

Нуну заслуживает отставки больше Сульшера

А вот Нуну Эшпириту Санту уже должен опасаться за своё место. Матч с «МЮ» стал очередным сверхпассивным для его команды в атаке: всё на индивидуальном мастерстве, практически без подпитки Кейна обостряющими передачами. В итоге бомбардир был вынужден опускаться за мячом очень глубоко и становился практически безобидным для «МЮ».

Из той критики, которая вылилась на Сульшера, данная победа не отменяет почти ни одного слова. Это по-прежнему непозволительно зависящая от соперника команда, почти не обладающая позиционной игрой. Момент Роналду всё и решил: если бы он не превратил в гол далеко не очевидный шанс, игра, скорее всего, так бы и шла к 0:0. Впереди у «МЮ» матчи с «Аталантой» и «Ман Сити» – намного более организованными командами, каждая из которых несопоставимо лучше понимает, что делать на трети поля соперника.

Главная трагедия «Тоттенхэма» заключается именно в том, что прямо сейчас «Аталанта» принципиально лучше организована.