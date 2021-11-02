Луис Суарес признался, что хотел перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал, что в 2013 году хотел перейти из «Ливерпуля» в лондонский «Арсенал».
«У меня были возможности перейти в другие команды раньше, но Брендан Роджерс позвонил мне, когда я находился в Уругвае. Он сказал, что хочет изменить клуб и его философию. Он хотел вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов и бороться за крупные титулы. Он стремился поставить команде красивый футбол.
Роджерс попросил меня поверить ему. Мне понравилась эта беседа. Я пообщался с агентом и руководством, сказав, что не буду уходить. Тот год получился не таким хорошим, как нам хотелось бы, но идеи уже были видны. В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они каждый год играли в Лиге чемпионов», — цитирует Суареса официальный сайт УЕФА.
Уругваец выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год, а затем перешёл в «Барселону». С 2020 года Луис защищает цвета «матрасников».
Видео гола Луиса Суареса в матче «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
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