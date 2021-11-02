Суарес объяснил, почему считает Симеоне одним из лучших тренеров в мире

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился мнение о главном тренере клуба Диего Симеоне.
«Тренер играет важную роль в уверенности игрока. И когда он видит, что у игрока нет особой уверенности во время тренировки или самой игры, он идёт, говорит с вами и убеждает вас, что вы способны на успех. У него страсть к футболу, и он был футболистом, поэтому он знает, что нужно игроку в эти трудные моменты. Вот почему он один из лучших тренеров в мире. У него такой отличный послужной список в «Атлетико». Это из-за его личности и его восприятия футбола и, конечно же, из-за его технических знаний и мудрости», — приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.
3 ноября «Атлетико» встретится с «Ливерпулем» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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