«Грозный — самый безопасный город России». Даниил Уткин рассказал о жизни в Чечне

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за грозненский «Ахмат», рассказал о жизни в Чечне.

«Поначалу были сомнения. Но когда я подробнее узнал о городе, о клубе, рассказал родителям, они вроде немного успокоились. Они вообще раньше меня приехали город смотреть. Я ещё был на сборах, а они уже съездили в Грозный. Могу с уверенностью сейчас сказать: это самый безопасный город России.

Много полицейских и вообще людей, которые следят за порядком в городе. За всё моё время в Грозном ко мне ни разу никто не подходил, чтобы докопаться, как все это обычно рассказывают. Я чувствую себя здесь в максимальной безопасности.

Что бросилось в глаза при переезде? Обычаи. Исламская религиозность в такой концентрации — для меня что-то новое. Здесь люди более закрыты в плане одежды, особенно женщины. Среди мужчин тоже есть определённые правила — нельзя ходить по городу в шортах. Это тоже бросилось в глаза. Но я принял это спокойно, правила соблюдаю. Мы все в «Ахмате» носим только штаны. Мы должны уважать место, где играем. Но люди в Чечне совершенно не злые. По крайней мере, в общении. В некоторых регионах России прямо чувствуешь, что люди наполнены негативом. А тут нет такого. Да, чеченцы не проявляют каких-то суперэмоций, они более сдержаны, но агрессии и рядом нет. Я был удивлён этому, учитывая, что относительно недавно тут была война.

Стереотипный образ чеченцев несправедлив, есть такое. Но люди, наверное, рассуждают, основываясь на старых воспоминаниях. Я тоже слышал рассказы, что чеченцы жестокие, злые. Но когда я здесь оказался, я понял, что всё это совсем не так», — приводит слова Уткина Sport24.