Конте планирует подписать в «Тоттенхэм» Кессье, де Врея и Влаховича

Антонио Конте, который станет новым главным тренером «Тоттенхэм Хотспур», в зимнее трансферное окно хочет сделать несколько громких подписаний, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Среди главных целей итальянского специалиста — нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, полузащитник «Милана» Франк Кессье и защитник «Интера» Стефан де Врей. Также Конте планирует подписать защитника Мануэля Лаццари из «Лацио».

Сообщалось, что лондонский клуб готов выделить итальянскому специалисту почти € 180 млн на зимние трансферы. Руководство «шпор» готово дать Конте большой трансферный бюджет, лишь бы завлечь специалиста в команду. Антонио уже дал понять, что в случае назначения в «Тоттенхэм» хотел бы усилить команду 3-4 новыми футболистами.



Накануне британские СМИ сообщали, что Конте уже прилетел в Лондон для подписания контракта с «Тоттенхэмом». Соглашение итальянца с английским клубом будет рассчитано до 2023 года. Антонио нравится проект клуба, поэтому он готов возглавить «шпор».