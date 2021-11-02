Защитник «Тобола» хочет продолжить карьеру в РПЛ
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Защитник «Тобола» и сборной Казахстана Сергей Малый хочет продолжить карьеру в чемпионате России. Футболист ждёт предложений от клубов Российской Премьер-Лиги, информирует Meta-ratings.kz.
Согласно сведениям источника, интерес к 31-летнему защитнику со стороны российских клубов действительно есть. При этом конкретные названия команд не упоминаются.
В случае если Малый не договорится о сотрудничестве с одним из клубов Российской Премьер-Лиги, футболист намерен остаться в «Тоболе».
Отметим, в завершившемся сезоне Сергей Малый вместе с «Тоболом» завоевал золотые медали чемпионата Казахстана. Кроме того, защитник на регулярной основе защищает цвета своей сборной в матчах отбора на чемпионат мира – 2022.
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