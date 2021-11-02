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Агуэро опасается, что может закончить карьеру из-за проблем с сердцем

Агуэро опасается, что может закончить карьеру из-за проблем с сердцем
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро переживает за продолжение своей профессиональной карьеры после проблем с сердцем, сообщает Sport.es.

По информации источника, игрок крайне расстроен тем, что пропустит не менее трёх месяцев из-за тахикардии. Агуэро также беспокоится о том, что это может сказаться на продолжении карьеры игрока. В данный момент футболиста поддерживают его семья и агент Эрнан Регера.

Ранее стало известно, что Агуэро выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. Несколько дней аргентинец находится в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, форвард был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.

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