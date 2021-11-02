«Динамо» Киев — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы киевского «Динамо» и «Барселоны» на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча группы Е пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев — «Барселона».
«Динамо» Киев: Бущан, Кендзёра, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Буяльский, де Пена, Цыганков.
«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Гарсия, Альба, Мингеза, Бускетс, Нико, Ф. де Йонг, Фати, Гави, Депай.
«Барселона» в 3 матчах набрала 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Киевское «Динамо» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе Е являются «Бавария» (9) и «Бенфика» (4). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
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