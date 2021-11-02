Хендерсон: было бы неплохо, если после матча с «Атлетико» фанаты поприветствовали Суареса

В преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о нападающем «матрасников» Луисе Суаресе, который ранее выступал за мерсисайдский клуб.



«Когда Луис играл здесь, он был феноменален. На протяжении долгого времени он являлся одним из лучших футболистов, который сделал много хорошего для «Ливерпуля». Болельщики знают это и ценят то, что он сделал. Было бы неплохо, если после игры болельщики поприветствовали его.



Суарес — игрок мирового класса, который создаёт много проблем для защиты. Он всегда неподалёку от ворот, если у него появится шанс, он им воспользуется. Поэтому мы должны быть начеку. Луис – топовый нападающий, который может доставить проблемы любой команде», — цитирует Хендерсона Daily Mail.

С 2020 года Суарес играет за «матрасников». В период с 2011 по 2014 год уругваец защищал цвета «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдёт завтра, 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.