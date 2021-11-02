«Вольфсбург» обыграл «Ред Булл Зальцбург» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Вольфсбург» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 3-й минуте встречи счёт открыл защитник «Вольфсбурга» Ридле Баку. Результативную передачу отдал хавбек Янник Герардт. На 30-й минуте защитник «Ред Булл Зальцбург» Максимилиан Вебер сравнял счёт. На 60-й минуте форвард Лукас Нмеча вновь вывел немецкий клуб вперёд, забив гол после передачи полузащитника Максимилиана Арнольда.



«Вольфсбург» набрал 5 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов УЕФА. «Ред Булл Зальцбург» (7) — на 1-м месте. Соперниками команд по группе G являются «Севилья» (3) и «Лилль» (2).