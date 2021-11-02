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«Тоттенхэм» близок к подписанию полузащитника «Милана» Кессье

«Тоттенхэм» близок к подписанию полузащитника «Милана» Кессье
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. «Тоттенхэм Хотспур» ведёт переговоры с агентом игрока, сообщает в «Твиттере» журналист Руди Галетти.

По информации источника, представитель полузащитника Джордж Атангана и руководство «шпор» близки к достижению соглашения. По контракту Кессье будет зарабатывать € 10 млн в год. Также предусматривается гонорар для агента футболиста.

Ранее сообщалось, что Кессье является одной из главных трансферных целей нового главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Из-за заканчивающегося в конце сезона-2021/2022 контракта с «Миланом» ивуариец может зимой перейти в «Тоттенхэм» по сниженной цене или летом на правах свободного агента.

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