«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»: Варан заменён из-за травмы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия). К 40-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 38-й минуте матча защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо французского футболиста на поле вышел форвард Мэйсон Гринвуд.
«Манчестер Юнайтед» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Аталанта» (4) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе F являются «Вильярреал» (4) и «Янг Бойз» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
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