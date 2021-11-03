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Форвард «Зенита» Кузнецов дебютировал в Лиге чемпионов

Форвард «Зенита» Кузнецов дебютировал в Лиге чемпионов
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18-летний нападающий «Зенита» Даниил Кузнецов провёл свой первый матч в Лиге чемпионов. Форвард вышел на 88-й минуте матча группового этапа с «Ювентусом». К тому моменту счёт был 4:1 в пользу итальянского клуба.

В текущем сезоне Кузнецов трижды выходил на поле в матчах Российской Премьер-Лиги, всякий раз находясь на поле менее пяти минут.

Встреча «Зенита» и «Ювентуса» прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).

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