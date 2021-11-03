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Семак: «Зенит» не может играть с такими клубами, как «Ювентус» с позиции силы

Семак: «Зенит» не может играть с такими клубами, как «Ювентус» с позиции силы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче с «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Если мы обороняемся и играем на контратаках, то какой-то шанс есть. С точки зрения обороны мы более-менее провели матч против «Ювентуса» С точки зрения атаки мы не можем играть с позиции силы с такими клубами. Естественно, ждать чуда и прогресса в этом плане, к сожалению, пока не приходится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).

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