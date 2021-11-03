Семак: «Зенит» не может играть с такими клубами, как «Ювентус» с позиции силы
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды в матче с «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Если мы обороняемся и играем на контратаках, то какой-то шанс есть. С точки зрения обороны мы более-менее провели матч против «Ювентуса» С точки зрения атаки мы не можем играть с позиции силы с такими клубами. Естественно, ждать чуда и прогресса в этом плане, к сожалению, пока не приходится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
02:25
-
02:17
-
02:01
-
01:56
-
01:50
-
01:45
-
01:40
-
01:35
-
01:30
-
01:21
-
01:18
-
01:09
-
01:08
-
01:07
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:48
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:20
-
00:13
- 2 ноября 2021
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:39
-
23:27
Партнерский контент