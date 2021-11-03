Крицюк: обидно, что «Ювентус» не реализовал пенальти и перебивал. Но что сейчас сделаешь?

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк высказался о моменте с перебитием пенальти нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов
«Не сказал бы, что «Ювентус» предстал монстром. Он играл хорошо, начал агрессивно. Каких-то нервов особо не было, пытались играть в наш футбол, но в начале матча не особо это получалось. Во второй части первого тайма получилось отодвинуть игру от наших ворот, а дальше вы сами всё видели — получилось как получилось. Ребята все старались. Конечно, всем бы хотелось сыграть лучше.
Конечно же, разочаровал пенальти. В первый раз он промазал. Можно было избежать самого пенальти. А то, что его перебивали и первый не забили, — это, конечно, обидно. Но что сейчас сделаешь?
Мне сложно сравнивать матчи с «Челси» и «Ювентусом». Но ближе к зиме европейские команды набирают ход, поэтому с ними сложнее дальше играть. Может, с этим связано. Надо пересмотреть матч», — сказал Крицюк в эфире «Матч ТВ».
На 55-й минуте встречи главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Зенита», однако нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сумел его реализовать. Позже судья решил дать футболисту возможность перебить пенальти, так как игрок «Зенита» Вильмар Барриос забежал в штрафную раньше исполнения удара. Со второй попытки Дибала реализовал 11-метровый удар.
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