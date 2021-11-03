Радимов – об эмоциях Дзюбы: психовать нормально, но можно было прикрыть рот руками

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу жеста форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1). Напомним, в той игре Дзюба забил один из мячей и установил рекорд лиги по голам — 144. После взятия ворот Артём демонстративно указал на газон и что-то прокричал. Предположительно, он эмоционально сказал Семаку, что должен находиться здесь, на поле. Матч с «Динамо» нападающий начал на скамейке запасных.

«Для Дзюбы и любого профессионала, остающегося в запасе, это нормально говорить какие-то вещи, психуя или что-то ещё. Понятно, что ту фразу после гола, которую он произнёс, можно было скрыть, прикрыв рот руками. Вот и всё. Или про себя мог сказать. Но Семак хорошо погасил этот конфликт», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 13 матчах, забив 7 голов.