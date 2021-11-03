Томас Тухель рассказал о решении, которое помогло «Челси» переиграть «Мальмё»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:0).



«Мы сделали то, что были должны. Нам нужно было добиться результата, и мы сделали это. В первом тайме мы нанесли немало ударов по воротам, совершили множество касаний на половине поля соперника, но при этом не смогли забить. После перерыва нам было нужно повысить интенсивность, и мы справились с этим. Обеспечив максимальное давление на ворота соперника, мы идеально использовали возможность для гола



Мы контролировали ход встречи, не допуская опасных моментов в своей штрафной. Мы ни на секунду не теряли концентрации.



Несмотря на минимальное преимущество в счете, это полностью заслуженная победа. Мы могли бы найти много объяснений не самому лучшему выступлению, уповая на плохое состояние поля, второй подряд дальний выезд и ситуацию с травмами в команде, но в этом нет никакого смысла. Мы сделали свою работу.



После перерыва Зиеш и Хадсон-Одои поменялись флангами. За это решение мы должны благодарить моего ассистента Арно Михельса. Он предложил эту перестановку в перерыве, и нам она понравилась. Мы подумали, что таким образом сможем сэкономить доли секунды, которые могут оказать решающее влияние. Каллум выполнил идеальный прострел, и это позволило нам одержать победу», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

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