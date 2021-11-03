Роджерс прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в преддверии матча 4-го тура Лиги Европы со «Спартаком» прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Самое главное для тренера – получать удовольствие от игры, от тренировок. В «Лестере» у меня это есть. Здесь хороший город, клуб. Всё есть. Но мы понимаем, что должность главного тренера – это не навсегда. Пока есть время, надо получать удовольствие», — передаёт слова Роджерса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» может попытаться пригласить на пост главного тренера Брендана Роджерса, если клуб примет решение отправить в отставку нынешнего наставника команды Уле-Гуннара Сульшера.