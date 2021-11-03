Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роджерс прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед»

Роджерс прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в преддверии матча 4-го тура Лиги Европы со «Спартаком» прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Самое главное для тренера – получать удовольствие от игры, от тренировок. В «Лестере» у меня это есть. Здесь хороший город, клуб. Всё есть. Но мы понимаем, что должность главного тренера – это не навсегда. Пока есть время, надо получать удовольствие», — передаёт слова Роджерса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» может попытаться пригласить на пост главного тренера Брендана Роджерса, если клуб примет решение отправить в отставку нынешнего наставника команды Уле-Гуннара Сульшера.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021