Ян Дюрица: когда «Локомотив» будет тянуть время, то у «Галатасарая» появятся ошибки

Бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица в преддверии матча с турецким «Галатасараем» поделился ожиданиями по поводу завтрашней игры, которая начнётся завтра в 20:45 по московскому времени.
«Локомотиву» нужно выигрывать, чтобы продолжить борьбу за плей-офф. «Галатасарай» — хорошая команда, но нужно настраиваться на то, что и у нее тоже бывают периоды, когда играет хорошо, а когда — с перепадами. Когда «Локомотив» будет тянуть время и ждать своего момента, то у «Галатасарая» появятся ошибки. Я играл в Турции, знаю, как они играют, когда у них не получается, они начинают нервничать, это бьет по психологии, чем нужно пользоваться. Конечно, «Локомотиву» лучше было бы продолжить борьбу в Лиге Европы, а не в Лиге конференций, команда тоже этого хочет. Шансы есть, нужно очки набирать, победа была бы лучшим вариантом», — цитирует футболиста ТАСС.
- 3 ноября 2021
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