«Милан» и «Порту» опубликовали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 3 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Милан» — «Порту». Встреча группы В пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия), стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Порту».
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Беннасер, Тонали, Жиру, Диас, Томори, Романьоли, Тео Эрнандес, Леау, Салемакерс.
«Порту»: Кошта, Занузи, Мангулу, Пепе, Жоау Мариу, Маруланда, Оливейра, Вилья, Монтейро, Тареми, Барбоза.
«Порту» в 3 матчах набрал 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Милан» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Ливерпуль» (9) и «Атлетико» (4). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
- 3 ноября 2021
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