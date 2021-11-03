Агент Пабло сообщил, что игрок не уйдёт в «Краснодар» и останется в «Локомотиве»

Агент Рафаэль Феликс, представляющий интересы защитника «Локомотива» Пабло, опроверг информацию о возможном переходе футболиста в «Краснодар».



«Мы не вели переговоры с «Краснодаром». Это всё слухи! Пабло остаётся в «Локомотиве», — приводит слова Феликса «Рейтинг букмекеров».



Пабло стал игроком «Локомотива» в январе 2021 года. Защитник является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».

В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.