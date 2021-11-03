Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Пабло сообщил, что игрок не уйдёт в «Краснодар» и останется в «Локомотиве»

Агент Пабло сообщил, что игрок не уйдёт в «Краснодар» и останется в «Локомотиве»
Комментарии

Агент Рафаэль Феликс, представляющий интересы защитника «Локомотива» Пабло, опроверг информацию о возможном переходе футболиста в «Краснодар».

«Мы не вели переговоры с «Краснодаром». Это всё слухи! Пабло остаётся в «Локомотиве», — приводит слова Феликса «Рейтинг букмекеров».

Пабло стал игроком «Локомотива» в январе 2021 года. Защитник является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».

В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Игрок «Галатасарая» Маркан: тренер наилучшим образом подготовил нас к игре с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021