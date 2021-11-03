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«Может, пойдёт на пользу». Мозес — о слухах про намерение CFG купить акции «Спартака»

«Может, пойдёт на пользу». Мозес — о слухах про намерение CFG купить акции «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в преддверии матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити» отреагировал на информацию о возможной покупке части акций московского клуба арабской компанией City Football Group, которая владеет «Манчестер Сити».

«Первый раз слышу, но это интересно! Звучит интересно. Может это пойдёт на пользу, если такая крупная структура вложится в клуб», — передаёт слова Мозеса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч «Лестер Сити» — «Спартак» состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск.

Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

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