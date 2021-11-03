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Руй Витория: почему команда нестабильная? Никто не знает!

Руй Витория: почему команда нестабильная? Никто не знает!
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил проблемы московского клуба.

«В чём причина нестабильности команды? Ответ на ваш негативный вопрос в том, что имеет значение все в целом. Почему команда нестабильная? Никто не знает! Футбол есть футбол. Можно играть весь матч замечательно, а потом сделать одну глупую ошибку, из-за которой всё пойдет насмарку. Например, тот же матч с «Лестером». У нас был счёт 2:0, мы всем были довольны. Думали, что идём на перерыв с преимуществом два мяча, но тут пропустили гол, и это сильно повлияло на наше настроение. Вот эти мелкие глупые ошибки портят стабильность и качество игры команды. Мы будем за этим следить. Важное дополнение, чтобы вы понимали: когда мы говорим о негативных моментах, я не акцентирую внимание на защитниках или вратарях – я говорю о всей команде. Это важно», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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