Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Аякс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркус Гисдоль: в матче с «Галатасараем» все наши игроки будут биться на сто процентов

Маркус Гисдоль: в матче с «Галатасараем» все наши игроки будут биться на сто процентов
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался перед игрой группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем». Матч состоится завтра и начнётся в 20:45 по московскому времени.

«Очень важно идти от игры к игре. Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что завтра сможем заработать очки. В идеале — выиграть, чтобы повысить наши шансы на выход из группы. Могу сказать, что наша ситуация с составом не идеальна, но есть позитивные изменения, подвижки в этом направлении. Это то, что касается игроков в моём распоряжении. Соглашусь, что где-то нам не хватило свежести, не хватило игроков, готовых выйти, были травмированные. Мы не могли так активно делать замены, как это делал наш соперник.

Завтра у нас все игроки будут биться на сто процентов, от первой и до последней минуты, физически все будут готовы. Как вы правильно заметили, мы сейчас немного перевернули ситуацию, нам хватает сил. В российском чемпионате мы решаем игры на последних минутах. Поэтому, что касается свежести, энергии и заряда на игру, то выйдут именно те игроки, которые проведут полноценный матч на протяжении всех девяноста минут», — цитирует наставника пресс-служба клуба.

Новость по теме
Ян Дюрица: когда «Локомотив» будет тянуть время, то у «Галатасарая» появятся ошибки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021