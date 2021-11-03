Маркус Гисдоль: в матче с «Галатасараем» все наши игроки будут биться на сто процентов

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался перед игрой группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем». Матч состоится завтра и начнётся в 20:45 по московскому времени.
«Очень важно идти от игры к игре. Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что завтра сможем заработать очки. В идеале — выиграть, чтобы повысить наши шансы на выход из группы. Могу сказать, что наша ситуация с составом не идеальна, но есть позитивные изменения, подвижки в этом направлении. Это то, что касается игроков в моём распоряжении. Соглашусь, что где-то нам не хватило свежести, не хватило игроков, готовых выйти, были травмированные. Мы не могли так активно делать замены, как это делал наш соперник.
Завтра у нас все игроки будут биться на сто процентов, от первой и до последней минуты, физически все будут готовы. Как вы правильно заметили, мы сейчас немного перевернули ситуацию, нам хватает сил. В российском чемпионате мы решаем игры на последних минутах. Поэтому, что касается свежести, энергии и заряда на игру, то выйдут именно те игроки, которые проведут полноценный матч на протяжении всех девяноста минут», — цитирует наставника пресс-служба клуба.
- 3 ноября 2021
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