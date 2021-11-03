Участие Рассказова в матче Лиги Европы с «Лестером» под вопросом

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник команды Николай Рассказов получил небольшой ушиб в преддверии матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Лестер Сити». Футболист начал тренировку, которая прошла сегодня, 3 ноября, отдельно от общей группы.
«Рассказов начал тренировку отдельно – у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решён в день игры», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Спартак» состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало встречи — в 23:00 мск.
Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
- 3 ноября 2021
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