«Манчестер Сити» — «Брюгге»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Брюгге» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча группы А пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брюгге».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Уокер, Жоау Канселу, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Грилиш.
«Брюгге»: Миньоле, Нсоки, Хендри, Соболь, Мехеле, Ванакен, Ритс, Вормер, Клинтон Мата, Ланг, де Кетеларе.
«Манчестер Сити» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Брюгге» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются «ПСЖ» (7) и «РБ Лейпциг» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
- 3 ноября 2021
-
22:09
-
22:06
-
22:06
-
21:56
-
21:54
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:14
-
21:09
-
21:09
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:05
-
18:59
-
18:44
-
18:38
-
18:10
-
18:09
-
17:59
-
17:47
-
17:45