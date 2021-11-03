«Манчестер Сити» — «Брюгге»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Брюгге» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча группы А пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брюгге».



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Уокер, Жоау Канселу, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Марез, Фоден, Грилиш.



«Брюгге»: Миньоле, Нсоки, Хендри, Соболь, Мехеле, Ванакен, Ритс, Вормер, Клинтон Мата, Ланг, де Кетеларе.

«Манчестер Сити» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Брюгге» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются «ПСЖ» (7) и «РБ Лейпциг» (0). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».