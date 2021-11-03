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Карим Бензема: «Шахтёр» был очень хорош в матче с «Реалом»

Карим Бензема: «Шахтёр» был очень хорош в матче с «Реалом»
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Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром» (2:1).

«Это был тяжёлый матч для нас. Мы знали, что соперник очень хорош, и в концовке могли серьёзно пострадать, но сумели выиграть. Победа — это самое главное.

Мы играем каждые три дня, это не очень просто. Есть много матчей с командами высокого уровня. Сегодня мы не играли хорошо, но сумели победить. Понятно, что болельщики хотят зрелищной игры, хотят видеть атаки своей команды, забитые голы. Мы всегда стараемся это сделать, но сегодняшний соперник был очень хорош», — приводит слова Бензема Marca.

Мадридский «Реал» набрал 9 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Шахтёр» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (4).

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