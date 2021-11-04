«Аякс» обыграл «Боруссию» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 4 ноября, завершился матч группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и амстердамским «Аяксом». Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей поля.
Первый гол в игре забил нападающий «шмелей» Марко Ройс. Он реализовал одиннадцатиметровый удар на 37-й минуте матча. Стоит отметить, что за 8 минут до этого защитник немецкого клуба Матс Хуммельс был удалён с поля. Затем по голу в составе амстердамцев забили Душан Тадич, Дави Классен и Себастьен Аллер.
В параллельном матче группы С встречались турецкий «Бешикташ» и португальский «Спортинг». Игра проходила в Лиссабоне, на стадионе «Жозе Альваладе». Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Дублем в этой игре отметился Педру Гонсалвеш. По голу на счету Паулинью и Пабло Сарабии.
Амстердамский «Аякс» в 4 матчах набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Дортмундская «Боруссия» (6) — на 2-м месте. В копилке «Спортинга» 6 очков, у «Бешикташа» — ни одного.
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