Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аякс» обыграл «Боруссию» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Аякс» обыграл «Боруссию» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, завершился матч группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и амстердамским «Аяксом». Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей поля.

Первый гол в игре забил нападающий «шмелей» Марко Ройс. Он реализовал одиннадцатиметровый удар на 37-й минуте матча. Стоит отметить, что за 8 минут до этого защитник немецкого клуба Матс Хуммельс был удалён с поля. Затем по голу в составе амстердамцев забили Душан Тадич, Дави Классен и Себастьен Аллер.

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
03 ноября 2021, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 3
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Ройс – 37' (пен)   1:1 Тадич – 72'   1:2 Аллер – 83'   1:3 Классен – 90+3'
Удаления: Хуммельс – 29' / нет

В параллельном матче группы С встречались турецкий «Бешикташ» и португальский «Спортинг». Игра проходила в Лиссабоне, на стадионе «Жозе Альваладе». Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Дублем в этой игре отметился Педру Гонсалвеш. По голу на счету Паулинью и Пабло Сарабии.

Амстердамский «Аякс» в 4 матчах набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Дортмундская «Боруссия» (6) — на 2-м месте. В копилке «Спортинга» 6 очков, у «Бешикташа» — ни одного.

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
03 ноября 2021, среда. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 0
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Гонсалвеш – 31' (пен)   2:0 Гонсалвеш – 38'   3:0 Паулинью – 41'   4:0 Сарабия – 56'
Удаления: нет / де Соуза – 90'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021