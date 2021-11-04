«Ливерпуль» повторил клубный рекорд 1982 года

«Ливерпуль» повторил клубный рекорд по беспроигрышной серии, сообщается в «твиттере» Gracenote Live.

По данным источника, беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет 25 матчей (17 побед и 8 ничьих) во всех турнирах, что является повторением рекорда 1982 года. Тогда команда одержала 20 побед и 5 раз сыграла вничью.

Напомним, в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» со счётом 2:0.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в группе В. «Атлетико», набрав 4 очка, находится на 3-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (5) и «Милан» (1).

В чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 22 очка. От лидирующего «Челси» команда отстает на 3 очка.