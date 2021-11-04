Глушаков: я мечтаю вернуться в «Спартак»? Чтобы мечта сбылась – не надо о ней рассказывать

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

«Игроки старше 30 начинают играть, как в лучшие годы? Моя мотивация – я не наигрался. Хочу играть. Да, время идёт, но потом ты не вернёшь эти золотые футбольные годы. Я и так относился к себе профессиональное, слухи – это бред. Внутри у меня сидит что-то, что даёт желания играть, понимание, что я чего-то ещё не сделал. А возраст – это пыль в глаза, я справляюсь с нагрузками, с 20-летними на спринтах я бегаю примерно одинаково, объём работы даю. Почему тогда я не должен попадать в расширенный список, зачем мне заканчивать карьеру? На футбольном поле все равны, главное – доверие тренера. Если он доверяет – ты раскрепощаешься. Но прежде всего что-то нужно доказывать самому себе. Я мечтаю вернуться в «Спартак»? Чтобы мечта сбылась – не надо про неё рассказывать.

Не мне судить, стал ли слабее чемпионат, чем пять-восемь лет назад. Надо поднять результаты Лиги чемпионов, Лиги Европы. Да, где-то, может, просели, меняются поколения, может, молодых искусственно ставят в состав – хотят, чтобы играли они, а не зрелые футболисты. Но такого быть не может – ты не обманешь футбол, молодые должны играть с опытными, чтобы те дали им школу, советы. Сразу взять 10 молодых и поставить в состав, или 10 легионеров – результата не будет. Должен быть костяк опытных, которые поведут за собой. Тогда будет результат, тогда будут приезжать такие легионеры, как Халк, Вагнер или Алекс», — сказал Глушаков в эфире телепрограммы «Футбол России».

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.