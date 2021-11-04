Глушаков – о Хлусевиче: такой же игрок как Бакаев, Ломовицкий и Мирзов

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о хавбеке «Арсенала» Даниила Хлусевича, который в январе 2022 года станет футболистом «Спартака». Ранее пресс-служба столичного клуба сообщила, что контракт игрока с клубом будет рассчитан до конца сезона-2025/2026.
«Есть футболисты, которые переходят из более маленьких клубов в большие, топовые и именитые. При всём уважении, ничего не могу сказать о Хлусевиче. Такой же игрок как Бакаев, Ломовицкий и тот же Мирзов. «Спартак» специфический клуб, не каждый сможет там сыграть, не выдержав психологический удар того же фан-движения или руководства клуба. Было много качественных игроков, но у них не пошло. Сейчас вот тоже уходят и больше не играют в «Спартаке».
Лантратов? Давайте не будем портить Илюшу, про Месси тоже много рассказывали. Лантратов — хороший парень, трудяга, много работает на футбольном поле. Впереди у него хорошая карьера. Видно его отношение к делу, как он работает перед и после тренировок, играет и подсказывает на футбольном поле, как ему небезразличны результаты команды. Слухи всегда будут, его дело — тренироваться, а там уже выберут в какую команду он пойдёт», — сказал Глушаков в эфире телепрограммы «Футбол России».
Хлусевич выступает за тульский клуб с 2018 года. Он провёл 48 матчей за дубль и 49 — за основу «Арсенала». В составе молодёжки забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 13 матчах РПЛ, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
- 4 ноября 2021
-
05:19
-
04:56
-
04:17
-
04:02
-
03:39
-
03:22
-
03:06
-
02:54
-
02:38
-
02:30
-
02:13
-
01:51
-
01:38
-
01:12
-
01:03
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:23
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:09
-
00:03
- 3 ноября 2021
-
23:41
-
23:39
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
23:13
-
22:55
-
22:55
-
22:41
-
22:40