Глушаков – о Хлусевиче: такой же игрок как Бакаев, Ломовицкий и Мирзов

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о хавбеке «Арсенала» Даниила Хлусевича, который в январе 2022 года станет футболистом «Спартака». Ранее пресс-служба столичного клуба сообщила, что контракт игрока с клубом будет рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Есть футболисты, которые переходят из более маленьких клубов в большие, топовые и именитые. При всём уважении, ничего не могу сказать о Хлусевиче. Такой же игрок как Бакаев, Ломовицкий и тот же Мирзов. «Спартак» специфический клуб, не каждый сможет там сыграть, не выдержав психологический удар того же фан-движения или руководства клуба. Было много качественных игроков, но у них не пошло. Сейчас вот тоже уходят и больше не играют в «Спартаке».

Лантратов? Давайте не будем портить Илюшу, про Месси тоже много рассказывали. Лантратов — хороший парень, трудяга, много работает на футбольном поле. Впереди у него хорошая карьера. Видно его отношение к делу, как он работает перед и после тренировок, играет и подсказывает на футбольном поле, как ему небезразличны результаты команды. Слухи всегда будут, его дело — тренироваться, а там уже выберут в какую команду он пойдёт», — сказал Глушаков в эфире телепрограммы «Футбол России».

Хлусевич выступает за тульский клуб с 2018 года. Он провёл 48 матчей за дубль и 49 — за основу «Арсенала». В составе молодёжки забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 13 матчах РПЛ, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.