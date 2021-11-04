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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Интера»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Интера»
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:3).

«Сложная игра с сильным соперником. Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идём дальше — впереди ещё две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов», — цитирует Вернидуба пресс-служба УЕФА.

Также в четвёртом туре сыграли и другие представители этой группы – мадридский «Реал» и «Шахтёр». Матч завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. «Шериф» набрал 6 очков в 4 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Интер» (7) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Реал» (9) и «Шахтёр» (1). Действующий победитель Лиги чемпионов — лондонский «Челси».

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