Отец Холанда — о травме футболиста: маловероятно, что Эрлинг сыграет до 25 декабря

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, прокомментировал состояние здоровья футболиста.
«Учитывая обстановку, у Эрлинга не всё так плохо, но какое-то время он ещё точно пропустит. Было бы здорово, если бы он провёл пару матчей до 25 декабря, но это маловероятно», — цитирует Холанда-старшего Goal.
Ранее главный тренер «Боруссии» Марко Розе предположил, что Холанд может пропустить несколько недель. Но, по всей видимости, норвежец получил более серьёзное повреждение. Холанд уже пропустил из-за травмы около месяца. Норвежец вышел на поле в матче 8-го тура Бундеслиги с «Майнцем». Но нападающий в итоге вновь получил повреждение, из-за которого теперь будет снова лечиться.
После перехода в «Боруссию» Холанд провёл в Бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В нынешнем сезоне он в 10 матчах во всех турнирах забил 13 мячей.
- 4 ноября 2021
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