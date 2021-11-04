Джон Терри обратился к Гарри Кейну в связи с приходом Антонио Конте в «Тоттенхэм»
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» и обратился к форварду «шпор» Гарри Кейну. Итальянский специалист на этом посту сменил португальца Нуну Эшпириту Санту.
«Ненавижу это признавать, но какое же подписание! Игроки полюбят Антонио и его штаб. Будь готов работать, Гарри Кейн», — написал Терри в комментарии к посту в »инстаграме" 433.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» после 10 туров занимает 9-е место. Кейн в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
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