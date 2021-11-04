Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Терри обратился к Гарри Кейну в связи с приходом Антонио Конте в «Тоттенхэм»

Джон Терри обратился к Гарри Кейну в связи с приходом Антонио Конте в «Тоттенхэм»
Комментарии

Бывший защитник «Челси» Джон Терри прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» и обратился к форварду «шпор» Гарри Кейну. Итальянский специалист на этом посту сменил португальца Нуну Эшпириту Санту.

«Ненавижу это признавать, но какое же подписание! Игроки полюбят Антонио и его штаб. Будь готов работать, Гарри Кейн», — написал Терри в комментарии к посту в »инстаграме" 433.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» после 10 туров занимает 9-е место. Кейн в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Жозе Моуринью отреагировал на смену главного тренера в «Тоттенхэме»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021