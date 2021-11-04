Жозе Моуринью отреагировал на смену главного тренера в «Тоттенхэме»
Поделиться
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, ранее возглавлявший «Тоттенхэм Хотспур», прокомментировал смену наставника в лондонском клубе. Вместо Нуну Эшпириту Санту со «шпорами» будет работать Антонио Конте.
«Нуну Эшпириту Санту проделывал прекрасную работу в «Вулверхэмптоне», и не просто год или несколько месяцев, а целых 4 или 5 лет. Я могу сказать, что теперь у «Тоттенхэма» очень хороший тренер. Но у них был очень хороший тренер и раньше», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» после 10 туров занимает 9-е место.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Новость по темеГарри Реднапп: пусть Деле Алли играет, найдите к нему ключ
Комментарии
- 4 ноября 2021
-
10:23
-
10:14
-
10:12
-
09:51
-
09:44
-
09:36
-
09:29
-
09:26
-
08:54
-
08:30
-
07:21
-
06:21
-
05:19
-
04:56
-
04:17
-
04:02
-
03:39
-
03:22
-
03:06
-
02:54
-
02:38
-
02:30
-
02:13
-
01:51
-
01:38
-
01:12
-
01:03
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:23
-
00:17
-
00:11
-
00:10
Партнерский контент