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Жозе Моуринью отреагировал на смену главного тренера в «Тоттенхэме»

Жозе Моуринью отреагировал на смену главного тренера в «Тоттенхэме»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, ранее возглавлявший «Тоттенхэм Хотспур», прокомментировал смену наставника в лондонском клубе. Вместо Нуну Эшпириту Санту со «шпорами» будет работать Антонио Конте.

«Нуну Эшпириту Санту проделывал прекрасную работу в «Вулверхэмптоне», и не просто год или несколько месяцев, а целых 4 или 5 лет. Я могу сказать, что теперь у «Тоттенхэма» очень хороший тренер. Но у них был очень хороший тренер и раньше», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» после 10 туров занимает 9-е место.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

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