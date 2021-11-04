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Сэм Эллардайс оценил назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Сэм Эллардайс оценил назначение Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэма»
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Бывший главный тренер «Вест Бромвич Альбион» и ряда других английских клубов Сэм Эллардайс прокомментировал назначение Антонио Конте на пост наставника «Тоттенхэм Хотспур».

«Если кто-то и может помочь «Тоттенхэму» набрать форму, то это именно он. Я давно знаю Конте. Его видение игры приносит результат. Они сначала пригласили Жозе Моуринью, но это не сработало. В этот раз придётся согласиться на условия тренера. Думаю, он сам этого требовал.

«Тоттенхэм» прибавит, но вопрос в том, будет ли этого достаточно, чтобы попасть в четвёрку. Они точно станут сильнее с Конте. Он очень хорош в том, что делает. Он требует дисциплины и немного похож на представителя старой школы, но его результаты говорят сами за себя», — цитирует Эллардайса talkSPORT.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» после 10 туров занимает 9-е место.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

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