«Он разве не в «ПСЖ»? Кайл Уолкер не понял вопрос журналиста перед матчем Лиги чемпионов

На пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Брюгге» (4:1) произошёл забавный момент. Защитник английского клуба Кайл Уолкер никак не мог понять вопрос журналиста.
Репортёр спросил: «Мне интересно, как вы относитесь к конкуренции с Бернаром Менди на позиции правого защитника? Я слышал, что он важная фигура в раздевалке».
Уолкер переспросил модератора пресс-конференции: «Кто этот Менди?» Тогда модератор обратился к журналисту с просьбой уточнить вопрос, но тот сказал то же самое, вновь упомянув Бернара Менди. Уолкер в недоумении спросил: «А он разве не в «ПСЖ»?
Модератор сообщил репортёру, что тот перепутал имя игрока, и перешёл к другому вопросу. Бернар Менди — бывший защитник «ПСЖ» и сборной Франции. Вероятно, журналист имел в виду Бенжамена Менди.
Бенжамену ранее были предъявлены обвинения в четырёх случаях изнасилования. В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении игрока.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»:
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