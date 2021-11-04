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Орлов: что значит — «Зенит» ослабляет конкурентов? Лучшие команды собирают лучших игроков

Орлов: что значит — «Зенит» ослабляет конкурентов? Лучшие команды собирают лучших игроков
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Комментатор Геннадий Орлов высказался об уровне чемпионата России.

«Россия — это футбольная провинция в Европе, у нас 32-е место в рейтинге. Чемпионат России — это наше. Мне не нравится, когда говорят: «Зачем нам чемпионство, Кубок? Главное — выйти в плей-офф еврокубка». Ребята, мы живём в этой стране. Давайте обеспечим себе здесь первенство. «Зенит» обеспечил — надо двигаться вперёд, выбрать вектор развития. Надо готовить своих футболистов, таких, как Мостовой, Круговой, взять кого-то ещё из россиян из других российских команд. Сейчас есть из кого выбирать, в тех же «Крыльях Советов». Они в «Зенит» пойдут. Должна быть грамотная трансферная политика, точечные покупки игроков уровня Клаудиньо, совершенствование тренеров.

«Зенит» ослабляет конкурентов? Правильно говорят, что у нас в чемпионате не хватает конкурентоспособности. Но что значит — «Зенит» ослабляет? Это рынок. Футбол — это демократический бизнес. Игроки идут туда, куда хотят идти. Надо создать условия для футболиста, и он придёт. Воспитанник школы «Спартака» Дзюба заиграл в «Зените», стал звездой российского футбола. А Соболев пришёл в «Спартак», он вообще из Барнаула. И так все, вся страна. Лучшие команды собирают лучших игроков. Создавайте условия. В «Локомотив» взяли 15 немцев, чтобы они сделали футбольную революцию. Посмотрим, чем это закончится, но они хотят что-то создать. Если будет конкуренция внутри, от этого все выиграют», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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