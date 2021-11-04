Крал записал обращение к игрокам «Спартака» перед матчем с «Лестером»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, арендованный у «Спартака», записал обращение к футболистам красно-белых перед матчем 4-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити».

«Привет, ребят! Хочу вам пожелать удачи в сегодняшнем матче! Считаю, что вы хорошо подготовились. У «Спартака» всегда была сильная команда с отличными болельщиками. Я верю, что вы сегодня победите. Удачи!», — сказал Крал. Видео опубликовано в «Инстаграме» Алекса.

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер Сити» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. «Лестер» (4) – на третьем месте. Лидирует в группе «Легия», в активе которой 6 очков. Второе место занимает «Наполи» (4).