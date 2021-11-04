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Арбитр Федотов оценил справедливость удалений Фелипе и Хуммельса в Лиге чемпионов

Арбитр Федотов оценил справедливость удалений Фелипе и Хуммельса в Лиге чемпионов
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Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судей в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов.

«И Оливер, и Маккели устроили цирк в своих матчах. Фелипе в игре «Атлетико» и «Ливерпуля» не заслуживал удаления: да, он подбивал ногу, но в этот момент нога нападающего «Ливерпуля» уже была в воздухе – это главный критерий. Стоило ограничиться жёлтой карточкой. Мог ли Маккели обидеться, что Фелипе к нему не подошёл? Учитывая, что этого человека вообще сложно назвать судьёй, – да. Но вообще игрок не обязан подходить к судье, чтобы тот показал ему карточку. Если Маккели реально обиделся – это просто цирк.

Оливер в матче «Боруссии» и «Аякса» тоже удалил Хуммельса не по делу. Там не было красной карточки. Да, есть фаза полёта, летел опасно – но он даже не коснулся нападающего «Аякса», это тот в итоге наступил ему на ногу, а потом стал кричать и изображать потерпевшего. Потом встал, отряхнулся – и пошёл дальше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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