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Сборная Англии опубликовала заявку на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира

Сборная Англии опубликовала заявку на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира
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Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом объявил состав сборной Англии на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года с Албанией и Сан-Марино. Заявка сборной была опубликована в «твиттере» национальной команды.

В список вошли следующие игроки:

Вратари: Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рамсдейл.

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилуэлл, Конор Коуди, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Кайл Уолкер.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус.

Нападающие: Тэмми Абрахам, Филип Фоден, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Рахим Стерлинг.

Игра с Албанией состоится 12 ноября, матч с Сан-Марино пройдёт 15 ноября.

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