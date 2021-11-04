Отец Холанда ответил на вопрос о выборе следующего клуба для сына

Альф-Инге Холанд, отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал, как его сын будет выбирать следующий клуб. По данным СМИ, норвежским бомбардиром интересуются многие топ-клубы.



«Что самое важное при выборе клуба? Мы посмотрим, как всё будет складываться. Посмотрите, какой тут в Дортмунде стадион. Посмотрите на этот великолепный стадион. Это фантастический клуб. Мы будем принимать решение, когда наступит нужное время», — цитирует Холанда Goal.



В настоящее время форвард восстанавливается после травмы. Он уже не выйдет на поле до конца 2021 года. Ранее главный тренер «Боруссии» Марко Розе предположил, что Холанд может пропустить несколько недель. Но, по всей видимости, норвежец получил более серьёзное повреждение. Холанд уже пропустил из-за травмы около месяца. Норвежец вышел на поле в матче 8-го тура Бундеслиги с «Майнцем». Но нападающий в итоге вновь получил повреждение, из-за которого теперь будет снова лечиться.



После перехода в «Боруссию» Холанд провёл в Бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В нынешнем сезоне он в 10 матчах во всех турнирах забил 13 мячей.