Луганская «Заря» обыграла софийский ЦСКА в матче Лиги конференций

Сегодня, 4 ноября, в рамках четвёртого тура Лиги конференций прошёл ряд матчей.
В одном из них встретились луганская «Заря» и софийский ЦСКА. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу украинского клуба. Голами отметились Шахаб Захеди и Аллахьяр Сайядманеш.
В матче между бельгийским «Гентом» и сербским «Партизаном» сильнейшего также не оказалось. Голами отметились Слободан Урошевич и Тарик Тиссудали.
Во встрече между датским «Раннерсом» и чешским «Яблонцем» было забито 4 гола. Матч закончился вничью.
В ещё одном матче играли австрийский «Ласк» и армянский «Алашкерт». В этом противостоянии сильнее оказался австрийский клуб.
В игре между Аз и ЧФР сильнее оказался нидерландский клуб.
Матч между израильским «Маккаби» и финляндским клубом ХИК завершился со счётом 3:0 в пользу израильского клуба.
Словацкий «Слован» переиграл гибралтарский «Линкольн» со счётом 4:1.
Киприотская «Омония» сыграла вничью со швейцарским «Базелем» со счётом 1:1.
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