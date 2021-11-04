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Луганская «Заря» обыграла софийский ЦСКА в матче Лиги конференций

Луганская «Заря» обыграла софийский ЦСКА в матче Лиги конференций
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Сегодня, 4 ноября, в рамках четвёртого тура Лиги конференций прошёл ряд матчей.

В одном из них встретились луганская «Заря» и софийский ЦСКА. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу украинского клуба. Голами отметились Шахаб Захеди и Аллахьяр Сайядманеш.

Лига конференций. Группа C. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Заря
Луганск, Украина
Окончен
2 : 0
ЦСКА С
София, Болгария
1:0 Захеди – 87'   2:0 Сайядманеш – 90+5'

В матче между бельгийским «Гентом» и сербским «Партизаном» сильнейшего также не оказалось. Голами отметились Слободан Урошевич и Тарик Тиссудали.

Лига конференций. Группа B. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
1 : 1
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Урошевич – 65'   1:1 Тиссудали – 80'

Во встрече между датским «Раннерсом» и чешским «Яблонцем» было забито 4 гола. Матч закончился вничью.

Лига конференций. Группа D. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Раннерс
Раннерс, Дания
Окончен
2 : 2
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
1:0 Хаммерсхёй-Мистрати – 46'   2:0 Кубиста – 53' (автогол)   2:1 Чванчара – 73'   2:2 Кратохвил – 83'
Удаления: Одей – 90+1' / Кубиста – 90+4'

В ещё одном матче играли австрийский «Ласк» и армянский «Алашкерт». В этом противостоянии сильнее оказался австрийский клуб.

Лига конференций. Группа A. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
ЛАСК
Линц, Австрия
Окончен
2 : 0
Алашкерт
Мартуни, Армения
1:0 Накамура – 12'   2:0 Накамура – 87'

В игре между Аз и ЧФР сильнее оказался нидерландский клуб.

Лига конференций. Группа D. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
2 : 0
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
1:0 Гудмундссон – 5'   2:0 Павлидис – 86'

Матч между израильским «Маккаби» и финляндским клубом ХИК завершился со счётом 3:0 в пользу израильского клуба.

Лига конференций. Группа A. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
3 : 0
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 Кювас – 22'   2:0 Лингман – 65' (автогол)   3:0 Хозец – 90+3'

Словацкий «Слован» переиграл гибралтарский «Линкольн» со счётом 4:1.

Лига конференций. Группа F. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
1 : 4
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 Грин – 17'   0:2 Грин – 25'   1:2 Чиполина – 45+2'   1:3 Чаврич – 67'   1:4 Мраз – 71'

Киприотская «Омония» сыграла вничью со швейцарским «Базелем» со счётом 1:1.

Лига конференций. Группа H. 4-й тур
04 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
1 : 1
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Какулис – 16'   1:1 Миллар – 57'
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