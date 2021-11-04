Луганская «Заря» обыграла софийский ЦСКА в матче Лиги конференций

Сегодня, 4 ноября, в рамках четвёртого тура Лиги конференций прошёл ряд матчей.



В одном из них встретились луганская «Заря» и софийский ЦСКА. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу украинского клуба. Голами отметились Шахаб Захеди и Аллахьяр Сайядманеш.

В матче между бельгийским «Гентом» и сербским «Партизаном» сильнейшего также не оказалось. Голами отметились Слободан Урошевич и Тарик Тиссудали.

Во встрече между датским «Раннерсом» и чешским «Яблонцем» было забито 4 гола. Матч закончился вничью.

В ещё одном матче играли австрийский «Ласк» и армянский «Алашкерт». В этом противостоянии сильнее оказался австрийский клуб.

В игре между Аз и ЧФР сильнее оказался нидерландский клуб.

Матч между израильским «Маккаби» и финляндским клубом ХИК завершился со счётом 3:0 в пользу израильского клуба.

Словацкий «Слован» переиграл гибралтарский «Линкольн» со счётом 4:1.

Киприотская «Омония» сыграла вничью со швейцарским «Базелем» со счётом 1:1.