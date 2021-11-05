Джикия рассказал, какое указание было у «Спартака» в матче с «Лестером»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча с «Лестером» (1:1) в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы.

«В целом доволен ничьей. Игра была сложной, поэтому считаю, что это положительный результат. Конечно, за это можно отдельно поблагодарить Селихова.

Мне игра нашей команды понравилась. Изначально матч так складывался, что мы действовали вторым номером. Хочу выделить ребят, которые бились хорошо, вступали в отбор и дали мало моментов создать сопернику. Один обидный стандарт пропустили.

В начале игры пару раз хорошо вышли в контратаку, затем многое не получалось. Мы очень низко сели, и не получалось цепляться за мячи. Наверное, стоит выделить и защитников соперника, которые грамотно подбирали эти мячи и разгоняли атаки.

Сегодня было указание постараться забросить им за спины. Но, к сожалению, слишком низко действовали, не получалось этого сделать. Но так бывает в футболе. И соперник тоже грамотно играл, подбирал мячи. Не всё получилось так, как хотелось нам. Но результатом доволен», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте расположилась «Легия» (6).