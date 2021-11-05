Витория прокомментировал результат матча «Спартака» с «Лестером»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча 4-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити». Встреча команд завершилась со счётом 1:1.
«Это очень хороший результат. Игра была отличная. Мы сражались с достойным, прекрасным соперником, и у нас было много работы. Мы отлично играли в защите и сделали всё что могли. Знали, что будет не очень много моментов, но старались их развивать. Стоит принимать во внимание, что соперник был очень серьёзный и играл очень хорошо.
Не в моих правилах выделять кого-то персонально, но могу сказать, что коллективно мы защищались отлично. В целом выступили отлично. Селихов? В первую очередь хотелось бы сказать о коллективе. Мы показали хорошую коллективную защиту и защищались очень хорошо.
Сейчас мы ведём борьбу в группе. В четырёх состоявшихся матчах были недочёты, но мы будем развивать нашу игру и двигаться дальше», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».
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