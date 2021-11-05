«Спартак» играл достойно в обороне: отбивался и дотерпел». Мостовой – о матче с «Лестером»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результате матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы, в котором красно-белые сыграли с «Лестером» (1:1).
«Спартак» играл достойно в обороне. Мне этот матч напомнил игру «Челси» — «Зенит». У «Лестера» было полное преимущество, владение мячом сумасшедшее, «Спартак» думал только об обороне. Пять защитников были нормальными, не было Рассказова, который в последнее время привозит. И Кофрие помогал, и Мозес справа был одним из лучших, ещё и гол умудрился забить.
Отбивались, терпели и дотерпели. «Лестер» коробит себя за эту ничью: преимущество, незабитый пенальти. У «Спартака» в Лиге Европы вроде бы идёт. После неудач в чемпионате матчи в ЛЕ немного сдерживают гнев. Селихов вместо Максименко? Это нормально: ты ошибаешься, не выручаешь несколько раз, другой выходит. У вратарей всегда так. Ключевая игра будет с «Наполи». Команда приедет злой, приедет выигрывать. Для них поражение было очень обидным. Можно так же отбиваться, терпеть, искать удачу в контратаках», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 ноября 2021
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