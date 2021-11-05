«Ньюкасл» определился с новым тренером — им станет Эдди Хау

«Ньюкасл Юнайтед» определился с новым главным тренером и уже готовит документы для его назначения. Наставником «сорок» станет британский специалист Эдди Хау, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, 43-летний специалист подпишет контракт с «Ньюкаслом» до 2024 года. Финансовые детали сделки пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что руководство «сорок» рассматривает возможность приглашения Эрика тен Хага из «Аякса», Роберто Мартинеса из сборной Бельгии, Стивена Джеррарда из «Рейнджерс» и Унаи Эмери из «Вильярреала». Также СМИ связывали «Ньюкасл» с Дженнаро Гаттузо, Паулу Фонсекой и Люсьеном Фавром, которые на данный момент пребывают в статусе свободных агентов.

Напомним, 20 октября «Ньюкасл» отправил главного тренера Стива Брюса в отставку. Клуб в 10 матчах набрал 4 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.