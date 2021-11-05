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«Лишь ещё одна игра». Бернарду Силва – о матче с «Манчестер Юнайтед»

«Лишь ещё одна игра». Бернарду Силва – о матче с «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги.

«Думаю, что Роналду очень хорошо себя проявляет. В этом сезоне он помогает «Манчестер Юнайтед» победными голами в концовках матчей. Он может решить исход встречи. Попытаемся остановить его и не дать забить. Но мы играем не против Криштиану, мы играем против «Манчестер Юнайтед». Конечно, Криштиану — громкое имя, всем это известно. Это ещё одна игра — очень важная для нас, но лишь ещё одна игра», — цитирует Силву Sky Sport.

6 ноября «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на поле стадиона «Олд Траффорд». Начало — 15:30 мск. «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 20 очков в 10 проведённых матчах. «Манчестер Юнайтед» (17) – пятый.

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