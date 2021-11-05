Каррера: в Италии Кокорин может вернуться на свой уровень

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о выступлениях российского нападающего Александра Кокорина в итальянской Серии А. Напомним, игрок выступает в составе «Фиорентины», но пока что не может зарекомендовать себя в стане «фиалок».

«Я играл со своей командой против Кокорина в России, тогда он произвёл на меня большое впечатление. Это центрфорвард, который обладает техническими и физическими качествами.

Разумеется, годичный перерыв нанёс ему некоторый вред, но он мне понравился, когда я встретил его как соперника в России. Он может вернуться на свой уровень, но ему следует играть более стабильно, чтобы обрести уверенность и привыкнуть к итальянскому футболу.

Кокорину, конечно, сложно конкурировать с Влаховичем. Но когда я тренировал «Спартак», в «Зените» Александр был хорошим игроком», — приводит слова Карреры Violanews.