Каррера: в Италии Кокорин может вернуться на свой уровень

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о выступлениях российского нападающего Александра Кокорина в итальянской Серии А. Напомним, игрок выступает в составе «Фиорентины», но пока что не может зарекомендовать себя в стане «фиалок».
«Я играл со своей командой против Кокорина в России, тогда он произвёл на меня большое впечатление. Это центрфорвард, который обладает техническими и физическими качествами.
Разумеется, годичный перерыв нанёс ему некоторый вред, но он мне понравился, когда я встретил его как соперника в России. Он может вернуться на свой уровень, но ему следует играть более стабильно, чтобы обрести уверенность и привыкнуть к итальянскому футболу.
Кокорину, конечно, сложно конкурировать с Влаховичем. Но когда я тренировал «Спартак», в «Зените» Александр был хорошим игроком», — приводит слова Карреры Violanews.
- 5 ноября 2021
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